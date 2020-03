JAKARTA – Zaskia Gotik belakangan ini mulai terang-terangan mengenai hubungan spesialnya dengan seorang pengusaha bernama Sirajuddin Mahmud. Bahkan, Zaskia mengunggah momen perayaan ulang tahun kekasihnya itu di akun Instagram pribadinya, Selasa (17/3/2020).

Dalam foto tersebut, Zaskia Gotik berdiri tepat di samping Sirajuddin Mahmud. Pelantun lagu Cukup 1 Menit itu pun menuliskan pesan romantis untuk Sirajuddin.

“Happy birthday to wonderful man i love! Wishing you a delighful year sayang, thank you for who you are and all that you do. I love u ?? (Selamat ulang tahun untuk pria luar biasa yang aku cintai. Aku berharap kamu selalu senang. Terima kasih untukmu dan semua yang sudah kamu lakukan, terima kasih,” tulis Zaskia Gotik di keterangan fotonya.

Lantas siapakah sebenarnya Sirajuddin Mahmud? Berikut fakta-fakta mengenai kekasih Zaskia Gotik.

1. Pengusaha Kaya Raya





Sirajuddin Mahmud diketahui merupakan seorang pengusaha kaya raya asal Kalimantan Timur. Dia juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pernah Menikah dengan Aktris FTV Zaskia Gotik bukanlah artis pertama yang memiliki hubungan khusus dengan Sirajuddin Mahmud. Sebelumnya, pengusaha tersebut sempat menikah dengan seorang aktris bernama Imel Putri Cahyati pada 2003 lalu dan kini sudah bercerai. 3. Duda 1 Putri Sirajuddin Mahmud memiliki seorang putri dari pernikahannya terdahulu dengan Imel Putri Cahyati. Kini, putri Sirajuddin Mahmud yang bernama Aqila Ramadhani telah berusia 9 tahun.