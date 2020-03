LOS ANGELES - Penyanyi Britney Spears mengaku sakit hati atas komentar warganet yang mengkritik unggahannya. Menurut Page Six, pelantun Baby One More Time itu diejek karena mengunggah foto hampir serupa beberapa kali di feed Instagram pribadinya.

Meluapkan sakit hatinya, Spears mengunggah sebuah tulisan berisi ‘Tak ada orang yang kepo padamu selain orang-orang yang tak menyukaimu’. Bersama foto itu, dia mengungkapkan kekecewaannya.

“Aku tak pernah punya baju renang berwarna putih sebelumnya. Dan aku suka saja dengan latar berwarna merah itu!!!!” katanya dalam unggahan tersebut, pada 18 Maret silam.

Dalam lanjutan unggahannya, Spears mengaku sakit hati membaca komentar jahat warganet. Dia berharap, agar warganet tidak cepat melontarkan kritik pada seseorang yang bahkan tidak mereka kenal.

Baca juga: Sang Putra Sebut Britney Spears Berhenti Bermusik

Spears menilai, di tengah pandemi virus Corona saat ini, setiap orang seharusnya berlaku baik satu sama lain. Memberi kebahagiaan di tengah masa sulit, dinilainya, akan sangat membantu orang lain.

Unggahan ibu dua anak itu kemudian dikomentari adiknya, Jamie Lynn Spears. Dia mendukung penyanyi 38 tahun itu dengan memberikan emoji tepuk tangan dan hati berwarna merah. Sementara aktris Carmen Electra mengungkapkan, “Benar banget.” Seorang warganet juga mengatakan, “Jika kalian tidak suka dengan unggahannya, simpanlah ketidaksukaan itu dalam hatimu. Atau, kau bisa mengunfollow (akun) orang tersebut. Tak ada gunanya membully orang lain.” Britney Spears harus menghadapi komentar pedas warganet karena deretan foto yang diunggahnya sepanjang 2-5 Maret 2020. Dalam foto-foto tersebut, dia berdiri di depan latar berwarna merah dalam balutan baju renang putih dengan aksen renda pada lengannya. Deretan foto -foto itu kemudian ramai dengan celotehan warganet. Mereka mengkritik mantan kekasih Justin Timberlake itu karena mengunggah sembilan foto yang hampir sama selama 10 hari.* Baca juga: Pulang ke Indonesia, Krisdayanti Kaget Lihat Bandara Kosong