LOS ANGELES - Justin Bieber dan sang istri, Hailey Baldwin memiliki aktivitas menyenangkan saat harus berdiam diri di rumah. Pasangan suami istri ini membuat video melalui aplikasi TikTok.

Hasil video tersebut dibagikan oleh Justin Bieber melalui unggahannya di Instagram, Rabu (18/3/2020). Dalam video tersebut, Bieber tampak mengenakan kaus berwarna putih lengan panjang dengan celana yang senada.

Sementara itu, sang istri, Hailey mengenakan atasan crop top berkancing dan celana pendek bermotif sama. Keduanya terlihat kompak menari dengan lagu 2Live Nation.

Ditelusuri dari akun TikTok Hailey Baldwin, rupanya video itu merupakan konten perdana dari unggahannya di Twitter. Baldwin pun menyapa para pengikutnya di aplikasi berbagi video itu.

"We finally joined the TikTok world, we tried (akhirnya kami gabung di TikTok, kami mencoba)," tulis Hailey.

(edh)