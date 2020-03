JAKARTA – Wabah virus korona atau covid-19 berdampak pula pada dunia hiburan global. Akibat virus korona, beberapa film yang dijadwalkan tayang perdana dalam waktu dekat menjadi ditunda.

No Time No Die menjadi film pertama yang ditunda lantaran wabah virus korona di berbagai negara. Setelah No Time No Die mengumumkan penundaan rilisnya, beberapa film lainnya pun menyusul. Berikut, daftar film yang ditunda perilisannya.

1. No Time To Die

Film terbaru James Bond, No Time To Die resmi ditunda dari April menjadi November 2020. MGM, Eon dan Universal mengambil keputusan tersebut lantaran virus korona.

No Time No Die dijadwalkan ulang rilis pada 25 November 2020. Sebelumnya, film ini juga sempat mengalami penundaan tayang sebanyak dua kali.

No Time to Die awalnya dirilis November 2019 namun ditunda ke Februari. Tak lama kemudian MGM menjadwalkan ulang lagi ke April sebelum akhirnya menjadi November 2020.

2. A Quite Place part II

Film berikutnya yang ditunda perilisannya adalan A Quite Place part II. Penundan tayang film itu diumumkan oleh sutradara John Krasinki melalui Instagramnya.

Berbeda dari No Time No Die yang sudah mengumumkan tanggal perilisan ulang, A Quite Place belum melakukan hal tersebut. Sebelumnya, film yang dibintangi oleh Emily Blunt itu dijadwalkan tayang pada 8 Maret 2020.

“karena keadaan yang selalu berubah dari apa yang sedang terjadi di dunia di sekitar kita. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Aku akan menunggu untuk merilis film ini,” tulis John Krasinki di Instgramnya.

3. Peter Rabbit 2: The Runaway

Peter Rabbit 2 : The Runaway menambah daftar panjang film yang ditunda perilisannya lantaran wabah korona. Sekuel dari Peter Rabbit ini dijadwalkan ulang tayang pada 7 Agustus 2020.

Jadwal tersebut mundur sekitar 5 bulan. Sebelumnya, Peter Rabbit 2: The Runaway dijadwalkan tayang pada akhir Maret 2020.

4. Fast and Furious 9 Dijadwalkan tayang pada 22 Mei 2020, Fast and Farious harus ditunda perilisannya lantaran virus korona. Film yang disutradarai oleh Justin Lin ini harus menunda kurang lebih satu tahun untuk tayang pada April 2021 mendatang. 5. Mulan Disney secara resmi menunda penayangan Mulan lantaran bioskop tengah antisipasi terhadap virus korona. Saat ini, pihak bioskop tengah mencari jadwal baru untuk perilisan Mulan yang awalnya tayang perdana pada 27 Maret 2020. 6. The New Mutants The New Mutant juga ditunda kembali perilisannya oleh Disney. Film garapan sutradara Josh Boone awalnya dijadwalkan tayang pada 3 April 2020. Namun, setelah ditunda belum ada jadwal baru yang ditetapkan.