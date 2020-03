JAKARTA - Shandy Aulia tampak selalu melibatkan sang putri, Claire Herbowo di setiap aktivitasnya. Belum lama ini, pemain film Eiffel I'm in Love itu terlihat mengajak bayinya yang baru berusia kurang dari satu bulan itu ke supermarket.

Momen tersebut dibagikan oleh Shandy Aulia di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/3/2020). Dalam foto tersebut, istri dari David Herbowo itu tampak menggendong Claire di salah satu lengannya.

Claire pun tampak terbiasa menemani sang bunda. Bayi kecil tersebut terlihat tidur nyenyak meskipun tengah diajak bepergian oleh Shandy Aulia.

Melengkapi unggahannya, Shandy Aulia menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Shandy bercerita jika memang sang putri kerap menemaninya ke mana pun.

"Sekarang di manapun kapanpun ada yang selalu temenin mommy-nya nih enggak mau jauh jauh dari mommy 🥰. Begitupun mommy enggak mau jauh dari @claireherbowolittlejoy ♥️♥️♥️," ujar Shandy Aulia dalam keterangannya.

Wanita 32 tahun itu juga bercerita jika sang anak kerap melepaskan kaus kaki. Itu membuat, bayi Claire tak mengenakan kaus kaki saat foto tersebut diabadikan.

"By the way, Claire selalu tendang-tendang kaos kakinya nih jadi copot terus 😅 🤦🏼‍♀️," tutup Shandy Aulia.

Unggahan tersebut pun kemudian ramai dikomentari oleh para netizen. Sebagian besar dari mereka mengingatkan Shandy akan virus yang saat ini tengah mewabah. "Jangan dibawa dulu baby keluar. Jangankan virus korona, banyak virus lain juga yang rentan bagi bayi yang imunisasinya belum lengkap. Semoga si bayi yang diidam-idamkan sehat selalu ya," kata seorang netizen. "Hati-hati lagi merebak virus korona kak Shandy," kata netizen yang lain. Seperti diketahui, Shandy Aulia baru melahirkan buah hati pertamanya pada 13 Februari 2020 lalu. Bayi bernama Claire Herbowo tersebut merupakan jawaban atas penantian Shandy dan sang suami selama 7 tahun.