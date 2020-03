SEOUL - Lee Jae Wook kembali mendapat tawaran drama baru. Kali ini, aktor kelahiran 1998 tersebut ditawari untuk membintangi drama romantis terbaru KBS, Do Do Sol Sol La La Sol.

Mengutip Soompi, Minggu (8/3/2020), portal media Star News melaporkan jika Lee Jae Wook telah dipilih untuk menjadi pemeran utama pria Do Do Sol Sol La La Sol. Ia akan menghidupkan karakter Wun Woo Joon.

Sejak 2019, Lee Jae Wook tak henti mendapat proyek akting. Setelah Search: WWW dan Extraordinary You tahun lalu, ia kini sedang bermain di I’ll Go to You When the Weather is Nice bersama Park Min Young.

Di sisi lain, tim produksi saat ini masih menunggu jawaban dari Go Ara. Mantan artis SM Entertainment tersebut hingga kini masih memikirkan tawaran yang diberikan padanya untuk menjadi pemeran utama wanita Do Do Sol Sol La La Sol.

Do Do Sol Sol La La Sol merupakan drama romantis tentang seorang pianis bernama Goo La La. Karakter ini lah yang ditawarkan untuk diperankan oleh Go Ara.

Goo La La diceritakan sebagai seorang pianis yang kariernya tengah terpuruk. Di tengah keterpurukannya, Goo La La bertemu dengan Sun Woo Joon, pria misterius dan penuh rahasia yang melakukan banyak kerja paruh waktu.

