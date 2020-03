TANGERANG - Drama ancaman pembunuhan dan pemerkosaan yang didapatkan aktris Syifa Hadju dari salah satu penggemarnya telah berakhir. Usai dipertemukan dengan terlapor, Syifa bisa memastikan bahwa pelaku tidak benar-benar berniat melakukan aksinya.

“Ternyata semua salah paham saja,” ujar aktris 19 tahun itu saat ditemui di Mapolres Tangerang Selatan, Jumat (6/3/2020).

Dari hasil pertemuan, terlapor juga dipastikan mengalami gangguan mental. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Muharram Wibisono, mengatakan, keterbelakangan mental yang diidap terlapor membuatnya tak seperti pria normal di usianya.

"Sekarang mungkin dia berumur 25 tahun. Namun sifat dan perilakunya tak sama dengan pria seumur itu," ungkap Muharram Wibisono.

Mengacu pada hal tersebut, Syifa Hadju akhirnya memutuskan berdamai dengan pelaku pengancaman. Apalagi setelah kedua orangtua pelaku ikut meminta maaf atas perbuatan putra mereka yang membuat Syifa merasa terancam.

“Permasalahannya sudah jelas sekarang. Insya Allah,” kata bintang film The Way I Love You tersebut.

Syifa Hadju melaporkan ancaman pembunuhan dan pemerkosaan dari pengguna media sosial pada 28 Februari 2020. Mantan kekasih Angga Yunanda itu mengaku resah dengan ancaman yang didapat sehingga mencari perlindungan hukum.

Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan pria yang diduga mengancam Syifa Hadju lewat media sosial pada 1 Maret 2020 di Karanganyar, Jawa Tengah. Dari hasil penangkapan, terungkap bahwa pria tersebut merupakan salah satu penggemar Syifa.

