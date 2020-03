JAKARTA - Syifa Hadju dan pelaku pengancaman terhadap dirinya akan bertemu pada Jumat, 6 Maret 2020 di Polres Tangerang Selatan. Diwakili sang mama, Shendy Hadju, aktris 19 tahun itu menyatakan kesiapan.

Ibunda Syifa Hadju akan turut menemani sang putri bertemu pelaku. Namun apa yang akan dilakukan bintang The Way I Love You ini saat bertemu pengancamnya, Shendy tak ingin banyak bertanya dulu pada Syifa.

“Insya allah siap, mengenai agenda belum bicara. Soalnya enggak mau Syifa banyak pikiran karena dia lagi syuting film,” kata Shendy saat dihubungi Okezone, Selasa (3/3/2020).

Shendy menambahkan, ia tak terlalu merasa cemas karena akan bertemu pelaku. Sebab Syifa Hadju sudah didampingi pengacara Sandy Arifin. “Selebihnya bisa diserahkan ke bang Sandy Arifin,” imbuh Shendy.

Mengenai kemungkinan damai, Shendy Hadju masih menimbang. Ada perasaan berat hati, terutama mengingat keluarga pelaku nantinya pasti akan bersedih terhadap hukuman yang dijalani.

“Tapi dia (pelaku) apa enggak mikir saat melakukannya. Ada efek yang ditimbulkan buat Syifa, dan keluarga. Dilema banget sih,” imbuh Shendy.

Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Tangerang Selatan, 2 Februari kemarin, Sandy Arifin menambahkan, Syifa Hadju bukan hanya akan bertemu dengan pelaku, tapi juga ada pembaharuan BAP (Berita Acara Perkara) kepada polisi.

