SEOUL - Aktor Shin Sung Rok memastikan mundur dari kursi pemain drama terbaru SBS, Penthouse. Keputusan itu, terpaksa diambil karena kesibukan jadwal kerjanya.

"Akibat jadwal kerja yang bentrok, maka Shin Sung Rok terpaksa mundur dari Penthouse," ujar HB Entertainment, agensi sang aktor seperti dikutip dari Soompi, Jumat (6/3/2020).

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh SBS dalam keterangan resmi mereka. "Shin Sung Rok akan mundur dari Penthouse. Dia tak bisa tampil dalam drama ini karena ada jadwal pekerjaannya yang saling tumpang tindih."

Kemunduran Shin Sung Rok cukup disayangkan mengingat Penthouse merupakan proyek reuninya dengan penulis skenario Kim Soon Ok dan sutradara Joo Dong Min. Ketiganya pernah berkolaborasi dalam menggarap drama The Last Empress untuk SBS.

Baca juga: Shin Sung Rok Resmi Jadi Member Tetap All the Butlers

Drama Penthouse berkisah tentang seorang perempuan yang melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dia berambisi menempati penthouse mewah di kawasan Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Proyek ini sekaligus menandai proyek comeback Eugene S.E.S setelah melahirkan putri keduanya pada 23 Agustus 2018. Lee Ji Ah, Kim So Yeon, Bong Tae Gyu, dan Shin Eun Kyun juga akan membintangi Penthouse.* Baca juga: Friendship Goals, V BTS Akan Isi Soundtrack Drama Park Seo Joon