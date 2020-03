JAKARTA – Suksesnya web series Pakai Hati season 1 yang ditonton lebih dari 4,3 juta kali , membuat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meluncurkan Pakai Hati Season 2.

Film yang dibintangi oleh Rizky Nazar (Bagas) dan Indah Permatasari (Dewi), ini akan berpusat pada perjalanan Bagas, seorang pekerja BRI, serta upayanya untuk mendorong para pelaku UMKM di daerah naik kelas.

Direktur Human Capital BRI Herdy Rosadi Harman yang hadir dalam peluncuran tersebut mengatakan, BRI memiliki visi untuk menjadi The Most Valuable Bank in South East Asia dan Home To The Best Talent di tahun 2022.

“BRI merupakan tempat bagi talenta muda terbaik bangsa, yang ingin memberikan kontribusi langsung terhadap negara,” ujar Herdy di Auditorium Brilian Center, Jakarta (5/3/2020).

Kata dia, pemutaran perdana web series Pakai Hati Season 2 ini turut serta mengundang para blogger, influencer dan milenials BRI yang berjumlah lebih dari 100 orang. Dalam web series tersebut, BRI ingin memperkenalkan suasana kerja yang dinamis, inovatif, enerjik dan menyenangkan.

“BRI berusaha memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pekerja BRI sehingga mereka bekerja dengan penuh semangat,” ujar Herdy.

Sebagai upaya peningkatan produktivitas pekerja, BRI juga berusaha menciptakan worklife balance, menciptakan jenjang karir yang menantang dan atmosfer kerja yang kondusif serta mendorong kolaborasi untuk menciptakan calon pemimpin di masa depan.

Saat ini kata dia, tercatat Pekerja BRI berjumlah lebih dari 125 ribu orang yang tersebar di 9.798 jaringan kantor di seluruh Indonesia.

“Jangan lupa saksikan Pakai Hati Season 2 di channel youtube Bank BRI yang akan ditayangkan mulai Jumat, 6 Maret 2020,” ajak Herdy.

