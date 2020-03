JAKARTA - Tara Basro kini tengah menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Foto Tara tanpa busana yang diunggah di Twitter mendapat kecaman dari Kominfo karena dianggap bisa melanggar UU ITE Pasal 27 Ayat 1.

Di sisi lain, unggahan terbaru Tara Basro mendapat sambutan positif karena membawa pesan mencintai tubuh sendiri. Tara dianggap menjadi pendobrak stigma negatif orang-orang terhadap bentuk tubuh lewat unggahannya itu.

Joko Anwar selaku sutradara yang pernah beberapa kali bekerjasama menjelaskan bahwa Tara Basro memang selama ini sangat mencintai bentuk tubuhnya. Ia bahkan selalu menginspirasi orang-orang lain untuk mencintai pemberian Tuhan yang ada di dalam diri masing-masing.

"Oh iya dia nyaman dengan dirinya sendiri dan itu penting dan dia mengadvokasi orang supaya nyaman dengan diri sendiri. Karena everybody is special. Dan itu bener, itu aku terapkan banget. Everybody is special, everybody is beautiful. Apapun bentuk badan, raut muka, kulit, dan semuanya," kata Joko Anwar saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Joko Anwar juga tak menampik bahwa ia selalu belajar dari Tara Basro tentang kehidupan. Cara berpikir atau bahkan cara Tara memandang dirinya sendiri selalu membuat Joko kagum.

"Yang paling utama dia orangnya humble banget, enggak pernah merasa dirinya bintang besar, enggak pernah merasa dirinya cantik segala macem. Ya dia manusia biasa aja dan kebetulan dia adalah seorang pemain film, itu yang aku suka sih," pungkasnya.

