JAKARTA - Cantika Abigail sempat tampil dalam acara Java Jazz Festival 2020 pekan lalu dengan menggunakan penyangga tangan. Selama bernyanyi, banyak orang yang menanyakan mengenai kondisi kesehatannya, lantaran Cantika terlihat tak terlalu banyak bergerak.

Melalui akun Instagram pribadinya, wanita 26 tahun ini mengungkap terpaksa menggunakan penyangga lantaran baru mengetahui dirinya mengidap skoliosis ringan. Meski hanya skoliosis ringan, kekasih Pamungkas tersebut tetap harus waspada dengan kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada tulang punggungnya, jika tak berhati-hati.

"The bone. I just knew that i had scoliosis, walaupun masih ringan tingkatannya (+the unstable lumbosacral joint) ini yang bikin beberapa hari lalu, tangan gue ketarik dan nyanyi harus pakai penyangga tangan," tulis Cantika pada unggahan fotonya.

"Hari ini gue belajar, semua ini hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari yang kita anggap biasa aja, bisa berujung fatal kalau enggak segera diperbaiki. 2020 ngebawa gue jadi lebih aware akan kesehatan dan keadaan-keadaan dalam tubuh gue," sambungnya.

Unggahan Cantika ini mendapatkan cukup banyak respons dari para penggemar. Tak sedikit pengidap skoliosis yang juga mendoakan agar Cantika bisa kuat dalam menghadapi kelainan pada tulangnya tersebut.

"Itu pasti enggak enak ya rasanya ketarik tangannya. Pernah kayak gitu, nusuk sampai tulang punggung. Keep strong kak cantika," komentar dewiratnakmla.

"Omg kak @abigailcantika aku juga scoliosis dan bengkok aku 32 derajat. Keep strong for us. Love u ka," sambung lindapuspitasarri_.

