JAKARTA - Festival musik Flavs 2020 yang akan digelar pada 4-5 April 2020 di Istora Senayan, diketahui gagal menghadirkan musisi asal London, Inggris, Stormzy. Pemilik nama asli Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr tersebut, diketahui memutuskan untuk membatalkan penampilannya lantaran wabah virus korona yang menyerang sejumlah negara di Asia.

Melalui akun Instagram, pihak penyelenggara acara Flavs mengungkapkan permohonan maaf lantaran Stormzy telah memilih untuk membatalkan penampilannya tersebut.

"Dengan sangat berat hati kami mengumumkan bahwa Stormzy telah membatalkan penampilannya di festival FLAVS tahun ini," tulis akun Instagram Flavs.

"Seperti yang telah resmi dinyatakan oleh pihak manajemennya, kunjungan ke seluruh wilayah Asia dalam 'Heavy is the Head The World Tour 2020'. telah dibatalkan karena meningkatnya ancaman wabah Virus Corona," sambungnya.

Pembatalan untuk tampil diketahui tak hanya dilakukan Stormzy di Jakarta saja. Namun juga diseluruh negara di Asia, yang masuk ke dalam list Heavy is the Head The World Tour 2020.

Padahal, menurut pihak penyelanggara, Stormzy sudah cukup tak sabar untuk bisa menampilkan kebolehannya di hadapan para penggemarnya di Indonesia.

"Karena masalah kesehatan dan perjalanan yang sedang berlangsung seputar virus Korona, Stormzy harus menjadwal ulang (penampilannya) di Asia dari H.I.T.H World Tour, yang mencakup penampilannya di Flavs," katanya. "Stormzy sudah sangat antusias ingin berjumpa dengan para penggemarnya di Jakarta. Namun kami selalu doakan yang terbaik untuk Stormzy, terutama dalam menjalankan rangkaian turnya," tandasnya.