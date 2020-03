JAKARTA - Festival musik Head In The Clouds yang menghadirkan sejumlah artis mancanegara pada 7 Maret 2020 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, diminta ditunda atau dihentikan. Hal itu menyusul kekhawatiran masyarakat pada penyebaran virus korona.

Permintaan tersebut jelas terlihat dalam sejumlah komentar di Twitter resmi 88rising, penyelenggara acara. Apalagi Chunga, solois K-Pop yang menjadi salah satu pengisi acara, dinyatakan batal hadir karena dua stafnya positif korona.

"Tolong pertimbangkan menunda acara ini. Hanya karena belum ada kasus korona di Indonesia, belum berati tidak ada," pinta @talitha93 kepada penyelenggara, dikutip Okezone pada Selasa (2/3/2020).

"Aku berharap kalian mempertimbangkan penundaan acara. Masih sangat berbahaya berada dalam satu ruangan bersama dengan banyak orang. Tolong, ini demi kesehatan artis, kru dan penonton," sahut @yonamsaeng.

Ada pula mereka yang secara tegas meminta acara Head In The Clouds dibatalkan. "Biarkan kami mendapat pengembalian tiket dan mohon kerja samanya," kata warganet lain.

Sebagai informasi, Head In The Clouds akan menghadirkan penyanyi asal Indonesia yang berkarier di Hollywood seperti Stephanie Poetri, Niki, Reality Club, Voice of Baceprot serta Rich Brian.

Selain itu hadir pula bintang kawasan Asia lain, diantaranya Joji, Yerin Baek, Phum Viphurit, juga DAY6. RAN juga telah diumumkan sebagai salah satu pengisi acara dari Indonesia.

