YOGYAKARTA - Scorpions menjadi band penutup Jogjarockarta International Rock Music Festival di Stadion Kridosono pada 1 Maret 2020. Scorpions berhasil menutup malam dingin Yogyakarta yang sejak pagi diguyur hujan dengan suasana hangat.

Di awal penampilan, Scorpions tampil dengan lagu bertempo cepat seperti Going Out With a Bang dilanjutkan dengan Make It Real, The Zoo hingga Coast to Coast.

Klaus Meine, sang vokalis Scorpions, menyapa lebih dari 17.000 penonton yang hadir di Jogjarockarta International Rock Music Festival.

"Selamat malam Yogyakarta, senang bisa kembali ke Indonesia," ujar Klaus Meine.

Jika Whitesnake tampil aktraktif, Scorpions sedikit lebih kalem. Maklum Klaus Meine baru saja menjalani operasi ginjal usai manggung di Australia di akhir Februari 2020.

Kendati demikian, Scorpions yang digawangi oleh Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs, Paweł, Maciwoda, dan Mikkey Dee tampil prima.

Kemudian lagu hits seperti We Built This House, Delicate Dance, dan Send Me an Angel versi akustik dibawakan dengan syahdu oleh Scorpions. Lagu Wind of Change menjadi klimaks penampilan Scorpions. Penonton sing a long Wind of Change sepanjang lagu.

Tak berhenti di situ, lagu Tease Me Please Me, Blackout, dan Big City Nights kembali membuat semangat penonton mengelora. Scorpions menjadi band penutup yang membuat penonton Jogjarockarta International Rock Music Festival berkesan.

Lagu Still Loving You dan Rock You Like a Hurricane menjadi penutup konser di malam itu. Bukan hanya penonton yang bahagia, Scorpions pun tampak senang mendapatkan sambutan meriah.

Klaus Meine tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Bahkan di akhir penampilan, Klaus Meine mengalungkan bendera Indonesia sebagai penghormatan. Jogjarockarta International Rock Music Festival menampilan Whitesnake dan Scorpions sebagai headliners. Band mancanegara lainnya seperti The Hu yang berasal dari Mongolia juga turut hadir. Event tahunan untuk pencinta musik rock ini juga menghadirkan sederet band cadas dalam negeri seperti Kelompok Penerbang Roket, Power Slaves, Navicula hingga God Bless.