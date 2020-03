YOGYAKARTA - Band rock Scorpions akan tampil dalam Jogjarockarta International Rock Music Festival di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada 1 Maret 2020. Tak sendiri, Scorpions juga bakal sepanggung dengan band rock legendaris lainnya seperti Whitesnake sebagai bintang utama.

Jelang malam puncak, Scorpions bersama promotor Rajawali Indonesia menggelar jumpa pers, membicarakan persiapan manggung di Kota Pelajar tersebut. Scorpions pun bercerita bagaimana mereka mempunyai kenangan manis saat tampil di Indonesia.

Scorpions yang digawangi oleh Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs, Paweł, Maciwoda, dan Mikkey Dee mengenal Indonesia dari Tielman Brothers, band Indonesia yang mendunia pada era 1950-an.

"Waktu saya kecil, saya menonton pertunjukan sirkus di kota saya, ada sirkus binatang dan badut. Kemudian ada pertunjukan band dan saya menonton band itu, Tielman Brothers," jelas Klaus Meine saat jumpa pers.

Scorpions dalam kesempatan sebelumnya juga bercerita tentang konsernya pada 1990 di Bali. Dengan tajuk East Meets West Festival, Scopions juga pernah berkolaborasi dengan Titiek Puspa dan James Sundah menciptakan lagu berjudul When You Came Into My Life.

"Di Indonesia kami ingat membuat lagu bersama Titiek Puspa, James Sundah. When You Came Into My life," sambungnya. Selain Whitesnake dan Scorpions, Jogjarockarta International Rock Music Festival 2020 juga bakal dimeriahkan sederet band rock cadas Tanah Air seperti God Bless, Death Vomit, Powerslaves, Navicula, dan Kelompok Penerbang Roket. Band mancanegara yang juga hadir adalah The Hu, band rock asal Mongolia. Jogjarockarta International Rock Music Festival 2020 open gate pada 1 Maret 2020, mulai pukul 13.00 WIB. Tiket dijual mulai Rp900.000 untuk kelas festival hingga Rp2 juta di kelas VIP. Sementara tiket on the spot hanya tersisa kelas festival A dan B.