YOGYAKARTA - Band legendaris Scorpions akan tampil pada Jogjarockarta International Rock Music Festival di Stadion Kridosono pada 1 Maret 2020. Pada jumpa pers sebelum acara, Scorpions pun berjanji akan tampil maksimal untuk menghibur pencinta musik rock Indonesia.

Tampil di depan 16 ribu penonton, Scorpions menyiapkan segala dengan maksimal. Dari segi teknis, promotor Rajawali Indonesia menyiapkan panggung besar nan megah berukuran 32x12 meter. Tak hanya itu, ada lidah panggung sepanjang 9 meter, agar Scorpions bisa berinteraksi langsung dengan penonton.

Dalam Jogjarockarta International Rock Music Festival kali ini, Scorpions bakal sepanggung dengan band cadas lainnya seperti Whitesnake. Musisi lokal juga hadir seperti, Death Vomit, God Bless, Kelompok Penerbang Roket, hingga Power Slaves.

Dari situs Setlist.fm, Scorpions akan menyajikan lagu-lagu andalan seperi Wind of Change hingga Still Loving You. Berikut prediksi setlist Scorpions berdasarkan penampilan mereka di Australia pada 26 Februari 2020.

1. Crazy World

2. Going Out With a Bang

3. Make It Real

4. The Zoo

5. Coast to Coast

6. Top of the Bill / Steamrock Fever / Speedy's Coming / Catch Your Train

7. We Built This House

8. Delicate Dance

9. Send Me an Angel (Acoustic Version)

10. Wind of Change

11. Tease Me Please Me

12. Drum Solo

13. Blackout

14. Big City Nights

Encore:

15. Still Loving You

16. Rock You Like a Hurricane

