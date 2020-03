YOGYAKARTA - Band legendaris Whitesnake menjadi bintang utama dalam pagelaran Jogjarockarta International Rock Music Festival di Stadion Kridosono pada 1 Maret 2020. Tampil di depan lebih dari 17.000 penonton, Whitesnake tampil enerjik, seolah usia bukanlah hambatan bagi mereka.

Whitesnake yang digawangi oleh David Coverdale (vokal), Reb Beach (gitar), Michael Devin (bass), Tommy Aldridge (drum), Joel Hoekstra (gitar) dan Michele Luppi (keyboard) langsung membakar semangat penonton dengan lagu Bad Boys, Slide It In dan Love Ain't No Stranger.

Tak disangka, David Coverdale yang merupakan vokalis dari Whitesnake ternyata masih mampu mengambil nada tinggi di usia 68 tahun.

Di sela-sela penampilan, David Coverdale, mengenang kedatangannya ke Indonesia pada tahun 1975, saat itu tampil bersama band Deep Purple. Senang bagi David Coverdale bisa kembali ke Indonesia. Baginya, keramahan masyarakat Indonesia begitu berkesan.

Baca juga: Alasan Whitesnake dan Scorpions Santai ke Indonesia di Tengah Isu Korona

"Saya pernah ke sini tahun 1975, dan sekarang kami kembali, sangat senang bisa ada di sini. Indonesia merupakan negara yang indah, masyarakat yang ramah," ujar David Coverdale di atas panggung Jogjarockarta International Rock Music Festival.

Whitesnake pun kembali melanjutkan konser dengan membawakan lagu seperti Hey You (You Make Me Rock), Ain't No Love in the Heart of the City, hingga Trouble Is Your Middle Name.

Kemudian, para gitaris Whitesnake pun unjuk gigi dengan melakukan permainan gitar. Metalheads pun terkesima dengan permainan musisi yang tak muda lagi. Permainan lampu dan layar besar LED semakin membuat kagum penonton.

Tak cuma gitar, sang drummer, Tommy Aldridge juga unjuk kebolehan. Sekira lima menit, Tommy mengebuk drum dengan semangat. Alhasil penonton pun terkesima, mengingat umur Tommy yang memasuki usia senja. Meski sesekali Tommy terlihat kehabisan napas karena ritme kencang menabuh drum.

Setelah masing-masing personel unjuk gigi, Whitesnake kembali membawakan lagu seperti Shut Up & Kiss Me, Is This Love, Fool for Your Loving, Give Me All Your Love, Here I Go Again hingga Still of the Night yang menjadi penutup. Baca juga: Hujan, Penonton Tetap Antusias Tonton Konser Scorpion dan Whitesnake Jogjarockarta International Rock Music Festival menampilan Whitesnake dan Scorpions sebagai headliners. Band mancanegara lainnya seperti The Hu yang berasal dari Mongolia juga turut hadir. Event tahunan untuk pencinta musik rock ini juga menghadirkan sederet band cadas dalam negeri seperti Kelompok Penerbang Roket, Power Slaves, Navicula hingga God Bless.