JAKARTA – Ji Chang Wook menunda jadwal fan meetingnya di Jakarta. Hal ini menyusul kekhawatiran penyebaran virus Korona yang makin meluas di Korea Selatan.

Fan meeting Ji Chang Wook bertajuk 'Waiting For You' awalnya akan digelar pada 14 Maret 2020 di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. Namun fan meeting pertama bintang Healer tersebut di Indonesia akan diundur menjadi 19 September di lokasi yang sama.

“Penundaan bertujuan memprioritaskan keamanan artis, penonton dan juga staf yang bekerja di acara ini,” ujar Mecimapro selaku promotor fan meeting dalam keterangannya di Instagram, 26 Februari 2020.

Promotor menambahkan, tiket yang sudah dibeli penonton tetap berlaku pada fan meeting September mendatang. Namun bagi mereka yang ingin mengajukan pengembalian tiket, bisa menghubungi langsung web penjualan tiket.

Ucapan maaf juga dituliskan penyelenggara lantaran ditundanya fan meeting bersama Ji Chang Wook. “Kami akan berusaha yang terbaik demi kesuksesan acara,” imbuh sang promotor.

Ini bukan kali pertama bintang Korea menunda acara mereka di Indonesia terkait virus korona. Sebelumnya, personel JYJ, Kim Jaejoong dan grup AB6IX juga menjadwalkan ulang konser mereka di Tanah Air.

