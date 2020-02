LOS ANGELES - Vokalis band Bon Jovi, Jon menceritakan proyek musik terbarunya bersama Pangeran Harry. Musisi 57 tahun itu mengungkapkan, kabar gembira tersebut saat tampil di program The Chris Evans Breakfast Show.

Jon dan Pangeran Harry akan merekam ulang single Unbroken yang sempat dirilis pada 2019. Lagu itu sebenarnya pernah digunakan sebagai soundtrack film dokumenter berjudul To Be of Service.

"Dia (Pangeran Harry) bilang ‘ya’ untuk terlibat dalam proyek ini. Jadi, kami akan melakukannya,” kata pelantun Always tersebut.

Proses rekaman Jon Bon Jovi dan Pangeran Harry rencananya akan dilakukan di studio legendaris Abbey Road Studios. Pertemuan itu sekaligus akan menjadi agenda terakhir Pangeran Harry sebagai anggota Kerajaan Inggris setelah memutuskan keluar pada Januari silam.

“Aku akan memberikan dia rebana dan melihat apa yang bisa dilakukannya dengan alat itu,” ungkap Jon bernada kelakar.

Sebelum duet ini terlaksana, Jon mengaku sempat kebingungan memilih nama panggung untuk Pangeran Harry. Namun ia akhirnya menemukan nama yang pas untuk putra bungsu Pangeran Charles tersebut. "Aku akan memanggilnya dengan sebutan The Artist Formerly Known as Prince (seniman yang sebelumnya dikenal sebagai pangeran," katanya. Jon Bon Jovi pertama kali mengumumkan proyek kolaborasinya dengan Pangeran Harry lewat Instagram. Keduanya saat itu sedang membicarakan tentang kerjasama untuk memberikan dukungan pada Invictus Games. Ajang tersebut akan digelar di The Hague, Belanda, pada Mei mendatang. Acara tersebut cukup berarti bagi Pangeran Harry. Pasalnya, dia dan Meghan Markle dipertemukan dalam acara itu pada 2017.