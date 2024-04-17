Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jon Bon Jovi Rutin Terapi Vokal Usai Jalani Operasi Pita Suara

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |17:30 WIB
Jon Bon Jovi Rutin Terapi Vokal Usai Jalani Operasi Pita Suara
Jon Bon Jovi rutin terapi vokal usai jalani operasi pita suara. (Foto: Instagram/@jonbonjovi)
LOS ANGELES - Jon Bon Jovi rutin menjalani terapi vokal demi bisa bernyanyi kembali setelah menjalani operasi pita suara, pada 2022. Dia mengaku, bekerja keras untuk bisa pulih dan kembali ke atas panggung. 

“Setiap hari, aku bekerja keras untuk sembuh. Tidak ada hal lain yang kuinginkan selain sembuh. Saat ini, aku hanya bisa berserah pada Tuhan karena aku sudah melakukan yang terbaik,” ujarnya dikutip dari Entertainment Tonight, Rabu (17/4/2024). 

Musisi 62 tahun itu melakukan terapi vokal demi bisa bernyanyi kembali bersama Bon Jovi. Belum lama ini, dia bahkan mencoba rekaman dan bahagia bisa mendengar kembali suaranya sendiri. 

“Itu adalah pertama kalinya dalam 10 tahun aku mendengar suaraku menari-nari di kepalaku. Tidak ada lagi ketakutan dan keraguan. Istriku sampai ngechat anak-anak dan bilang, ‘Jon kembali bernyanyi!’” tutur vokalis Bon Jovi itu menambahkan. 

