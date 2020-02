JAKARTA - Shandy Aulia mengungkapkan rasa syukurnya menjadi seorang ibu, 12 hari setelah kelahiran Claire Herbowo. Lewat Instagram, dia mengaku, kehadiran sang putri seperti sebuah mimpi.

“(Sekitar) 12 hari yang lalu @claireherbowolittlejoy masih di dalam perut mommy. Dan hari ini, kamu sudah bisa mommy sentuh, peluk, dan cium. Rasanya masih seperti mimpi. I love you so much my bundle little joy,” ujar Shandy Aulia dalam keterangan fotonya, pada 24 Februari silam.

Namun yang menarik dari unggahan bintang film Rumah Kentang tersebut adalah foto yang dipostingnya. Dalam foto itu, Shandy terlihat berlutut di atas sofa sambil menggendong putrinya. Dia membalut tubuhnya dengan celana pendek dan atasan crop top yang memperlihatkan perut rampingnya.

Penampilan istri David Herbowo itu membuat sederet rekan artis merasa iri. Chelsea Olivia misalnya menuliskan, “OMG, itu perut.” Sementara Tasya Kamila mengungkapkan, “Mau mengumpulkan orang-orang yang langsung menatap perut sendiri dengan tatapan nanar.

Di lain pihak, Bunga Zainal memuji penampilan Shandy Aulia dengan, "Gila, perut enggak kayak habis melahirkan." Sementara Maya Septha menuliskan, "Woi, woi, perutnya woi. Baru melahirkan, woi. #gasantai." Shandy Aulia melahirkan anak pertamanya pada 13 Februari 2020. Kelahiran Claire Herbowo merupakan sukacita besar bagi sang aktris dan suaminya yang telah menanti buah hati selama 7 tahun pernikahan mereka.*