JAKARTA - Usia kehamilan Cut Meyriska, saat ini dikabarkan akan mulai memasuki bulan kelima. Di usia kandungannya yang sudah mulai membesar, Chika diketahui menyempatkan waktu untuk melakukan babymoon bersama sang suami ke benua Eropa.

Dalam perjalanan babymoon-nya, wanita 26 tahun ini diketahui sempat membagikan beberapa. Potret dirinya dan sang suami kala menikmati keindahan sekaligus rasa bahagia lantaran tak lama lagi mereka akan segera dikaruniai anak pertama. Bahkan, dalam salah satu foto, terlihat Roger tengah berpose sambil menciumi perut sang istri.

"Have a great weekend from the three of us #rogerchikajourney," tulisnya pada keterangan foto.

Foto berlatar belakang gunung bersalju di kawasan Chamonix-Mont-Blanc, tersebut diketahui cukup ramai dikomentari oleh para netizen. Bahkan, mereka juga sempat menanyakan terkait usia kandungan Chika saat ini lantaran merasa bahwa perutnya sudah cukup besar.

"Masyaallah.. Padahal berasa baru kemarin nonton youtube tentang kbar kehamilannya. Sekarang sudah gede aja. Sehat selalu kaa @cutratumeyriska," tulis Mesnong.

"Masya Allah udah besar perutmu kak @cutratumeyriska, sehat-sehat yaa," tulis Acicahhh.

"Dah beberapa bulan itu dah kelihatan buncit perutnya, sehat-sehat ya ampe waktunya...amin," tulis Arka.mohammad.

