Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cut Meyriska Jatuh Sakit di Tengah Syuting Sinetron Emak Gue Jawara MNCTV

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:05 WIB
Cut Meyriska Jatuh Sakit di Tengah Syuting Sinetron <i>Emak Gue Jawara</i> MNCTV
Cut Meyriska sakit di tengah proses syuting sinetron (Foto: Instagram/cutratumeyriska)
A
A
A

JAKARTA - Cut Meyriska menjadi satu dari sekian banyak pemain dalam sinetron berjudul Emak Gue Jawara. Di tengah proses syuting, istri Roger Danuarta ini dikabarkan sempat sakit sehingga tidak dapat mengikuti jadwal syuting secara penuh.

Kini, perempuan yang akrab disapa Chika itu pun masih dalam proses recovery pasca-sakit. Ketika ditemui di lokasi syuting sinetron Emak Gue Jawara di Bojongsari, Rabu (20/9/2023), Cut membeberkan penyebab dirinya sakit.

"Iya, inikan cuaca lagi jelek ya, terus juga lagi banyak yang sakit, jadinya mungkin ketularan juga. Terus kemarin anak aku juga sakit. Mungkin memang karena ketularan dan cuacanya sih," ujar Cut Meyriska di lokasi syuting.

Cut Meyriska

Tidak hanya itu, pemeran Dinda dalam sinetron Emak Gue Jawara ini mengatakan jika dirinya pun mengalami kurang tidur sehingga imunitas tubuhnya melemah. Dengan begitu, perubahan cuaca yang tidak baik serta banyaknya virus sangat mudah masuk ke tubuhnya dan membuatnya sakit.

"Waktu tidur aku lagi kurang banget. Bulan ini tidurnya cuma satu dan dua jam per hari, mentok-mentok tiga jam. Jadi sudah cuaca plus kurang tidur jadi mudah aja sakit," jelasnya.

Chika pun kembali menegaskan bahwa penyakit yang sempat menimpa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan adegan dalam syuting sinetron. Menurutnya, syuting sinetron Emak Gue Jawara sangat menyenangkan sehingga dirinya enjoy menjalani seluruh prosesnya.

"Dibilang berat (aktingnya) juga enggak ya, mungkin karena itu cuca sama akunya kurang tidur banget. Kalau adegannya memang ada fightingnya tapi aku enjoy sih," ungkap Chika.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/33/2969719/roger-danuarta-disebut-mirip-jungkook-netizen-akui-iri-dengan-cut-meyriska-4HUXAN1OLS.jpg
Roger Danuarta Disebut Mirip Jungkook, Netizen Akui Iri dengan Cut Meyriska
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/33/2945158/kisah-cut-meyriska-jadi-korban-tsunami-aceh-sempat-dikira-meninggal-dunia-NbJMY5g7HY.jpg
Kisah Cut Meyriska Jadi Korban Tsunami Aceh, Sempat Dikira Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/23/33/2818643/cut-meyriska-anggap-wajar-perceraian-dikalangan-artis-daripada-menyiksa-kan-EOTpc7yQws.jpg
Cut Meyriska Anggap Wajar Perceraian Dikalangan Artis: Daripada Menyiksa Kan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/33/2817888/cut-meyriska-idap-penyakit-misterius-tak-bisa-dideteksi-dokter-GJgJZwUhli.jpg
Cut Meyriska Idap Penyakit Misterius, Tak Bisa Dideteksi Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/33/2784356/cara-cut-meyriska-tampil-elegan-dan-hemat-untuk-sambut-ramadhan-2023-lDGiNixSNJ.jpg
Cara Cut Meyriska Tampil Elegan dan Hemat untuk Sambut Ramadhan 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/27/33/2715626/cut-meyriska-bawa-anak-sulung-ke-psikolog-untuk-ketahui-bakatnya-HTeJyNgLu1.jpg
Cut Meyriska Bawa Anak Sulung ke Psikolog untuk Ketahui Bakatnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement