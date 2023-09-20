Cut Meyriska Jatuh Sakit di Tengah Syuting Sinetron Emak Gue Jawara MNCTV

JAKARTA - Cut Meyriska menjadi satu dari sekian banyak pemain dalam sinetron berjudul Emak Gue Jawara. Di tengah proses syuting, istri Roger Danuarta ini dikabarkan sempat sakit sehingga tidak dapat mengikuti jadwal syuting secara penuh.

Kini, perempuan yang akrab disapa Chika itu pun masih dalam proses recovery pasca-sakit. Ketika ditemui di lokasi syuting sinetron Emak Gue Jawara di Bojongsari, Rabu (20/9/2023), Cut membeberkan penyebab dirinya sakit.

"Iya, inikan cuaca lagi jelek ya, terus juga lagi banyak yang sakit, jadinya mungkin ketularan juga. Terus kemarin anak aku juga sakit. Mungkin memang karena ketularan dan cuacanya sih," ujar Cut Meyriska di lokasi syuting.

Tidak hanya itu, pemeran Dinda dalam sinetron Emak Gue Jawara ini mengatakan jika dirinya pun mengalami kurang tidur sehingga imunitas tubuhnya melemah. Dengan begitu, perubahan cuaca yang tidak baik serta banyaknya virus sangat mudah masuk ke tubuhnya dan membuatnya sakit.

"Waktu tidur aku lagi kurang banget. Bulan ini tidurnya cuma satu dan dua jam per hari, mentok-mentok tiga jam. Jadi sudah cuaca plus kurang tidur jadi mudah aja sakit," jelasnya.

Chika pun kembali menegaskan bahwa penyakit yang sempat menimpa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan adegan dalam syuting sinetron. Menurutnya, syuting sinetron Emak Gue Jawara sangat menyenangkan sehingga dirinya enjoy menjalani seluruh prosesnya.

"Dibilang berat (aktingnya) juga enggak ya, mungkin karena itu cuca sama akunya kurang tidur banget. Kalau adegannya memang ada fightingnya tapi aku enjoy sih," ungkap Chika.