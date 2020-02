SEOUL – Kasus Covid-19 terus bertambah di Korea Selatan. Sejumlah selebriti tak tinggal diam, mereka melakukan donasi guna membantu korban virus korona.

Personel girlgroup T-ara, Hyomin mengunggah foto sejumlah kardus berisi 3.000 masker untuk warga Daegu, lokasi penyebaran korona terparah di Korea Selatan. Agensinya, Core Contents Media telah mengonfirmasi ribuan masker itu telah diantar ke Daegu.

"Aku harap ini bisa membantu warga Daegu. Tetap kuat, semuanya!" tulis Hyomin di Instagram seperti dikutip dari Soompi, Selasa (25/2/2020).

Bantuan lain datang dari aktris Yoon Se Ah yang menyumbang USD8.200 atau setara Rp114,2 juta ke Daegu. Sebagai informasi, Daegu merupakan tanah kelahiran bintang Sky Castle ini dan sang ayah.

Beauty vlogger, Risabae juga turut memberikan kontribusi untuk korban virus korona. Melalui lembaga Green Umbrella Child Foundation, ia menyumbangkan USD19.700 atau senilai Rp274,4 juta.

Uang itu akan dipergunakan membeli sejumlah alat pencegahan infeksi pada anak-anak. Termasuk diantaranya 20.000 masker dan 1.500 cairan pembersih tangan.

Terakhir, ada penyanyi trot, Song Ga In yang mengumumkan akan menyumbangkan hasil dari remake lagu 1940, Spring Dreams of Flowers and Willows.

Lagu itu dinyanyikan saat konser 'Miss Trot' dan banyak penggemar meminta Ga In merilis versi audio. Karena sisa konsernya ditunda karena wabah virus Korona, Song Ga In pun memutuskan merilis single itu pada 26 Februari 2020.

Hasil keuntungannya akan digunakan untuk pencegahan dan pengobatan mereka yang terkena virus Korona.

