JAKARTA - Hubungan antara Sheila Marcia dan Erdian Aji Prihartanto alis Anji, kini diketahui sudah cukup membaik. Meski sempat renggang, Anji dan Sheila Marcia nampaknya menyadari bahwa kebahagiaan Leticia yang paling utama, sehingga keduanya memilih untuk hidup rukun dan harmonis.

Saat ini, baik Anji maupun Sheila Marcia, telah memiliki keluarga masing-masing. Bahkan pada momen pernikahan Sheila Marcia dengan Dimas Akira yang berlangsung pada 20 Februari 2020, istri dari Anji, Wina Nathalia, sengaja datang ke Bali untuk mengucapkan selamat secara langsung pada wanita berusia 30 tahun tersebut.

"Wishing you both a lifetime of the greatest joy, love, and happines @itssheilamj & @dmustakira," tulis Wina Nathalia dalam unggahan fotonya bersama Sheila Marcia, Dimas Akira, dan Leticia.

Kehadiran istri Anji diketahui hanya seorang diri, mengingat suaminya memiliki jadwal pekerjaan yang tak bisa ditinggal. Meski demikian, melalui akun Instagramnya Anji sempat merepost unggahan istrinya dan mengucapkan selamat pada Sheila dan Dimas.

"Selamat, @itssheilamj & @dmustakira . Bahagia selamanya y #HariBahagia," tulis Anji.

Kendati Anji tak dapat hadir, Sheila Marcia menuliskan kalimat berisi ucapan terima kasih pada ayah biologis Leticia tersebut. Tak lupa pada sosok Wina, yang rela datang untuk memenuhi undangan dari mantam kekasih Roger Danuarta tahun tersebut.

"Terimakasih Minda and Manji .. thank you for coming .. it means the world to us @dmustakira, we love you guys," tulis bintang film Ekskul tersebut.

Unggahan tersebut sontak membuat para netizen bergembira melihat keharmonisan hubungan antara keluarga Sheila Marcia dengan Anji. Bahkan, mereka nampak mengapresiasi kedekatan hubungan antara keluarga Anji dan Sheila. "Semoga berbahagia selalu ya...senang melihat kalian rukun dan saling menyayangi antara keluarga besar," tulis istyo_rini. "Rukun banget ya antara istri nya anji sama kak sheila ya ampun senang liatnyaaa," tulis intanayuki_.