JAKARTA - TVXQ kembali hadir di Indonesia menyapa penggemarnya, Cassiopeia. Grup asuhan SM Entertainment itu tampil pada acara Korean Wave di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat (21/2/2020).

Membuka aksi panggung, TVXQ tampil lewat lagu Mirotic dan dilanjutkan Truth. Changmin dan Yunho kompak mengenakan jas merah bermotif kotak-kotak.

Grup yang dibentuk tahun 2003 itu menyapa penggemar dengan bahasa Indonesia, "Halo apa kabar?"

TVXQ yang datang kali ke-4 ke Indonesia ini mengungkapkan kebahagiaan mereka kembali ke Tanah Air. "Terharu sekali, penggemar menyambut kami dengan luar biasa. Terima kasih," ujar Changmin di panggung.

Penyanyi 31 ini berkata ia memiliki kenangan tak terlupakan bersama penggemar di Indonesia yang akrab disapa Cassie ini. "Kalian itu sangat hangat dalam menyambut kami. Untuk itu, aku menganggap kalian sebagai keluargaku," imbuh Changmin.

Kalimat tersebut membuat penggemar yang hadir di Trans Studio Cibubur tersanjung. Teriakan kencang begitu terdengar dari mereka.

Yunho juga mengatakan, satu hal yang diingat dari penggemar adalah fanchant setelah TVXQ tampil. Mereka akan berteriak 'We are' dan disambut teriakan 'T' dari Cassiopeia.

"Mendengar itu, seolah kami berbagi sesuatu," kata Yunho.

Usai berbincang-bincang dengan host Indra Herlambang dan Astrid Tiar, TVXQ kembali unjuk gigi. Mereka membawakan Believe dan Keep Your Head Down.

(LID)