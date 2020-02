JAKARTA - Pasangan suami istri Krisdayanti dan Raul Lemos, memang kerap diterpa isu miring terkait rumah tangga mereka yang telah dibina sejak 2011 lalu. Beberapa postingan yang diunggah Raul Lemos bahkan kerap dikaitkan dengan retak ya rumah tangga yang sudah dikaruniai dua buah hati tersebut.

Baru-baru ini, kabar tak sedap bahkan turut mewarnai rumah tangga ibu dari Amora dan Kelen tersebut. Pasalnya, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyebut bahwa ada perwakilan pihak berinisial RL atau KD yang menanyakan perihal tata cara pengajuan gugatan cerai.

Meski lelah terus-terusan diterpa isu miring terkait rumah tangganya, pasangan ini justru terlihat semakin mesra.

Bahkan di momen ulang tahun Raul Lemos yang jatuh hari ini, Krisdayanti nampak menuliskan ucapan romantis disertai doa untuk pria asal Timor Leste tersebut.

"Bismillahirahmanirahim. Selamat hari jadi suamiku, dalam usiamu hari ini aku sangat bahagia mendampingi. Alhamdulillah.. Jangan pernah lelah untuk meraih cita-cita setinggi tingginya untuk keluarga, bangsa, dan negara," tulis KD pada keterangan foto.

"Tidak henti doaku menyertai semoga sehat.. sehat.. sehat.. panjang umur, sukses segala langkah dan usaha, selalu dalam rahmat dan karunia dari Tuhan yang maha kuasa.. Happy birthday to one of the sweetest people and we really adore 'meu amor'," sambungnya.

Bukan hanya sebatas ucapan selamat ulang tahun, Raul Lemos juga mendapatkan hadiah spesial dari anak-anaknya. Melalui unggahan Instagram, pelantun Menghitung Hari ini nampak memamerkan kemahiran Amora saat menekan tuts piano dan memainkan lagu Selamat Ulang Tahun. Bahkan, Amora dan adiknya juga mempersembahkan hadiah berupa kue, bunga, sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk sang ayah. "Beautiful gifts for daddy," tulis Krisdayanti.