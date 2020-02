SEOUL - Kim Min Jae dikabarkan akan membintangi drama baru SBS bersama Park Eun Bin. Namun dalam keterangan resminya, agensi kedua aktor tersebut memastikan artisnya belum memutuskan keterlibatan mereka dalam drama berjudul Do You Like Brahms?.

Cukup bisa dimaklumi, karena Kim Min Jae masih disibukkan dengan syuting drama Romantic Doctor Kim 2. Sementara Park Eun Bin baru saja menyelesaikan penayangan drama populernya bersama Namgoong Min, Stove League.

Apabila Kim Min Jae menerima tawaran tersebut, maka dia akan berperan sebagai pianis Park Joon Young. Dia bermain piano sejak usia 6 tahun dan rajin mengikuti berbagai kompetisi yang membuatnya populer di luar negeri.

Sementara Park Eun Bin dipercaya untuk menghidupkan karakter Chae Song Ah, seorang mahasiswi jurusan musik. Setelah lulus dari jurusan bisnis, dia masuk jurusan musik di universitas yang sama setelah empat kali gagal dalam ujian masuk.

Drama Do You Like Brahms? merupakan serial yang berkisah tentang kehidupan para siswa jurusan musik di sebuah universitas ternama. Mereka akan belajar, berlatih, tampil, dan berkompetisi bersama sejak usia muda dengan latar belakang obsesi orangtua masing-masing.

Sutradara Jo Young Min dan penulis skenario Ryu Bo Ri akan berkolaborasi untuk menggarap Do You Like Brahms?. Ini merupakan kerjasama kedua bagi mereka setelah mengerjakan Everything and Nothing yang akan tayang pada pertengahan Juni 2020.*

