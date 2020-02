JAKARTA - Kedekatan antara Nia Ramadhani dan anaknya, Mikhayla Zalindra Bakrie memang tak perlu diragukan lagi. Pasangan ibu dan anak ini sering memamerkan momen kebersamaan mereka, yang terlihat sebagai sahabat karib.

Baru-baru ini, Nia Ramadhani bahkan sempat diomeli sang putri lantaran ketahuan sempat berciuman dengan empat orang pria, selain ayahnya. Dalam tayangan Ngopi Dara, Nia Ramadhani nampak menceritakan bagaimana putrinya berani menanyakan hal tersebut padanya.

"Dia nanya gini, 'Pernahkah mama mencium pria lain selain papa?'" kata Nia Ramadhani pada Jessica Iskandar.

"Hah? Iya. Kan aku jawab, aku sampai bingung ini aku harusnya jawab jujur atau enggak? Dia langsung tanya, di bibir? Yang namanya sekolah internasional kan terlalu maju, jadi dewasanya cepat," lanjut Nia Ramadhani.

Bocah 9 tahun tersebut sontak langsung menanyakan perihal jumlah laki-laki yang pernah mencium Nia. Lucunya, saat mengetahui jumlah tersebut, Mikha langsung merasa kaget.

"Intinya dia nanya ada berapa cowok yang sudah cium bibir. Kan mantan aku ada empat, yang bukan mantan masa cium juga. Akhirnya aku jawab, empat," jelas Nia Ramadhani.

"Terus kata Mika, 'Oh my god, you're so rude!'" kata Nia menirukan respons sang putri sulung.

Menanggapi reaksi Mikha tersebut, Nia pun langsung menanyakan apa masalahnya jika dirinya memiliki mantan kekasih dan sempat berciuman. Mendengar hal itu, Mikha pun kembali memarahi sang mama, lantaran tak terima ada pria lain selain Ardie Bakrie yang sempat dicium oleh Nia. "Masalahnya dimana Mikha?" tanya Nia lagi. "There is masalah. Because you kiss four other guys," kembali Nia menirukan jawaban putrinya.