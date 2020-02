JAKARTA - Setelah sempat diundur, 20th Century Studios akan merilis film The Call of the Wild pada 19 Februari mendatang. Film tersebut diadaptasi dari novel klasik Jack London berjudul serupa yang dirilis pada 1903.

Pada 1935, 20th Century Pictures mengadaptasi novel tersebut dalam sebuah film. Sekitar 85 tahun kemudian, The Call of The Wild kembali tayang dengan Harrison Ford sebagai aktor utama.

Kisahnya tentang seekor anjing bernama Buck, yang hidupnya berubah setelah diculik dari kediaman sang majikan di California. Anjing itu kemudian dibawa ke belantara Alaska dengan latar belakang perburuan emas Klondike pada era 1890-an.

Petualangan Buck bermula saat dirinya ditunjuk untuk menjadi pemimpin regu anjing penarik kereta salju pengirim surat. Dia kemudian bersahabat dengan John Thornton (Harrison Ford) seorang penambang emas tua yang hidup sebatang kara.

Bersama, mereka mengoleksi petualangan tak terlupakan dalam perjalanan mengantarkan surat. Dalam film ini, Harrison Ford beradu akting dengan Dan Stevens, Omar Sy, KAren Gillan, Bradley, dan Colin Woodell. Chris Sanders dipercaya untuk menjadi sutradara, sementara Michael Green sebagai penulis skenario. Film ini akan menyuguhkan efek visual serta teknologi CGI yang canggih. Film berdurasi 1 jam 45 menit ini akan tayang di Indonesia, pada 19 Februari 2020.*