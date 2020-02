SEPANJANG 2020 akan ada sejumlah musisi lokal dan internasional yang akan menggelar konser musik di Indonesia. Awal tahun ini, dibuka dengan konser band indie asal Amerika Bon Iver. Lalu, ada Festival Hammersonic yang akan menampilkan Slipknot pada Maret mendatang. Raisa, salah satu musisi lokal yang terkenal lewat lagunya berjudul Could it Be, akan menggelar konsernya pada 27 Juni 2020 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Hasil penelitian yang dilakukan Goldsmiths dari University of London menyebutkan, menonton konser musik bisa membantu menjaga jiwa lebih sehat. Peneliti menduga, dampak musik bagi kesehatan jiwa berhubungan erat dengan pelepasan hormon dopamin. Hormon dopamin merupakan hormon yang membuat rasa senang.

Nah, menonton konser secara langsung membuat dopamin meningkat. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang menyebut mendengarkan musik bisa membuat seseorang merasa lebih baik dan lebih senang.

Menonton konser, terlebih konser musik dari penyanyi solo, grup, atau band idola dapat menjadi pengalaman serta momen yang tak terlupakan. Selain dapat bernyanyi bersama sang idola di depan mata, aksi panggung mereka pun kadang tak terduga. Berikut tips agar nonton konser musik lebih nyaman dan menyenangkan:

Beli Tiket saat Pre-sale

Tiker konser musik memang tidak murah. Apalagi yang konser artis papas atas atau internasional. Jjika ingin sekali nonton konser, jangan pernah membeli tiket on the spot, karena harganya pasti akan melonjak dan bisa saja kehabisan. Untuk mensiasatinya, Anda bisa mendapatkan tiket konser dan jadwal konser terbaru melalui situs jual beli online. Biasanya, sebelum menggelar konser, promotor menetapkan periode pre-sale dengan menjual tiket dengan harga yang lebih murah serta waktu yang terbatas.

Transportasi

Jika Anda membawa kendaraan, jangan lupa untuk selalu mengamankannya. Sebaiknya, Anda memilih tempat parkir yang terpercaya dan tarifnya tidak menguras saku. Bagi Anda yang menggunakan transportasi pesawat dari luar kota ke lokasi konser, bisa mendapatkan Tiket Pesawat Promo di beberapa toko penjualan tiket online. Dari bandara, Anda bisa menggunakan transportasi online atau taksi menuju lokasi konser, sehingga tidak perlu repot memikirkan parkir kendaraan.

Menginap di Hotel Daripada menghabiskan waktu lebih banyak di jalan, sebaiknya cari penginapan terdekat dari lokasi konser. Anda bisa cari hotel termurah di situs jual beli online. Reservasi dan pembayaran pun dapat dilakukan dengan mudah. Pakaian yang Nyaman Saat nonton konser musik, Anda akan berdiri dalam waktu lama serta banyak bergerak. Sebaiknya Anda memakai pakaian yang ringan seperti kaos, celana pendek, dan sepatu sneakers. Selain itu, jika membawa tas, bawa saja yang ringkas, setidaknya dapat memuat dompet yang berisi uang dan data diri, powerbank, dan smartphone. Perhatikan Suasana Meski akan bersenang-senang, Anda juga tetap wajib untuk waspada. Jika ada yang mencurigakan, sebaiknya Anda langsung laporkan ke petugas keamanan. Perhatikan juga di mana lokasi pintu keluar darurat, serta titik kumpul jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Cari Teman Jangan khawatir jika Anda datang ke konser musik seorang diri. Di venue tentu saja banyak orang yang selera musiknya sejiwa dengan Anda. (cm)