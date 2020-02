JAKARTA - Kabar bahagia mewarnai rumah tangga pasangan Shandy Aulia dan David Herbowo. Setelah 7 tahun menanti kehadiran buah hati, pada 12 Februari 2020 kemarin, pasangan ini akhirnya dikaruaniai seorang bayi berjenis kelamin perempuan.

Hal tersebut diketahui melalui unggahan Instagram bintang film Eiffel I'm In Love itu. Ia juga mengungkap nama lengkap dari putri kecilnya, yakni Claire Herbowo.

"Praise the Lord. It’s A Girl!" tulis Shandy Aulia pada keterangan foto.

"Welcoming our daughter, Claire Herbowo. 12.02.2020. 2815 gr | 49 cm. With Love, David & Shandy Herbowo," lanjutnya.

Sebelumnya, Shandy Aulia sempat merasa tak sabar menanti kelahiran buah hati tercintanya. Pasalnya, hingga usia kandungan 40 minggu, sang putri masih juga belum menunjukkan tanda-tanda akan lahir ke dunia.

Meski begitu, Shandy nampak menanti kelahiran buah hatinya dengan sabar. Ia bahkan sempat memasrahkan soal kapan anaknya tersebut akan lahir ke dunia.

"Just waiting for our baby @shandydavidlittlejoy due date in God’s time #babyshower #40weekspregnant #waitingduedate #shandydavidlittlejoy, " tulisnya.

Kelahiran putri dari pasangan Shany Aulia dan David Herbowo rupanya membuat para penggemarnya merasakan kebahagiaan yang sama. Mereka turut mengucapkan selamat atas kelahiran Claire.

"Selamat kak sandy, ikut bahagia atas kelahiran buah hatinya, tulis aresthabilly.

"Ya ampun udh keliatan cantiknya..gemezzzz, tulis chitra_jasmine.

"Selamat kak shandy, smg sehat selalu debay dan mommy nya, tulis putri.0802.

