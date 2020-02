SEOUL - Seolhyun berpotensi reuni dengan Namgoong Min untuk drama baru tvN, Night and Day. Dia ditawari untuk berperan sebagai Gong Hye Won dalam drama tersebut.

Gong Hye Won merupakan anggota kepolisian di Seoul Metropolitan Police Agency yang dikenal blakblakan dalam menyampaikan pemikirannya. Tak hanya itu, dia dikenal akan melakukan apapun dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh FNC Entertainment selaku agensi yang menaungi Seolhyun. “Dia mendapat tawaran untuk membintangi drama itu dan sekarang sedang mempertimbangkannya,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (13/2/2020).

Apabila negosiasi berjalan mulus, maka Night and Day akan menjadi proyek layar kaca terbaru Seolhyun, setelah My Country: The New Age yang tayang pada 2019. Sementara bagi Namgoong Min ini akan menjadi drama baru setelah dia menyelesaikan penayangan drama Hot Stove League pada 14 Februari 2020.

tvN diketahui mendekati Namgoong Min dan Han Ye Seul sebagai pemeran utama drama itu pada Desember 2019. Aktor 41 tahun tersebut akan membintangi karakter Do Jung Woo, seorang detektif cerdas yang terkenal fashionable. Sayang, Han Ye Seul menolak tawaran untuk membintangi karakter agen FBI bernama Jamie Layton. Sehingga saat ini tim produksi drama Night and Day masih mencari aktris yang tepat untuk menggantikan aktris Birth of a Beauty tersebut. Mengawinkan genre drama romantis dan misteri, Night and Day berkisah tentang kebaikan dan keburukan dalam hidup. Ceritanya tentang keterkaitan antara kasus yang tak terpecahkan di masa kini dan rahasia di balik insiden misterius di sebuah desa sekitar 26 tahun silam.* Baca juga: Daftar Lengkap Pemain Search, Selain Jang Dong Yoon dan Krystal