JAKARTA - Mimpi Nuca untuk menjadi The Next Indonesian Idol harus terkubur di Babak 4 Besar yang berlangsung malam tadi. Meski harus pulang lebih awal, Nuca terlihat menerima keadaan dengan lapang dada.

Setelah gagal menembus 3 Besar Indonesian Idol, Nuca berniat belajar menciptakan lagu. Pemilik nama lengkap Muhammad Raja Gianucca Putra itu masih memendam impian berkarier di belantika musik Indonesia.

"Sebenarnya dari dulu sih pengin belajar bikin lagu gitu, istilahnya ada peganganlah. Kalau ada karya kan kita ada sesuatu yang dibanggakan," kata Nuca saat ditemui usai acara Indonesian Idol.

Baca juga: Nuca Tersingkir di Indonesian Idol, Ini 3 Peserta yang Lolos ke Grand Final

Masuk ke Babak Spektakuler Show Top 4 memang sudah menjadi pencapaian tersendiri bagi Nuca. Pengalaman dan ilmu yang didapat dari ajang pencarian bakat sebesar Indonesian Idol dirasanya cukup untuk menjadi bekal di hari nanti.

"Sebenarnya sampai 4 besar udah alhamdullilah banget karena suatu pengalaman akhirnya gak gampang dilupakan," tutur Nuca.

Nuca sendiri tampil kurang memuaskan di Babak Spektakuler Show Top 4 Indonesian Idol. Tampil membawakan lagu Story of My Life dari One Direction, Nuca menuai banyak kritik dari juri.

Anang Hermansyah menjadi salah satu juri yang paling vokal dalam mengkritik penampilan Nuca. Menurut suami Ashanty tersebut, Nuca miskin improvisasi dan kurang tepat dalam menentukan notasi.