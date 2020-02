JAKARTA - Setelah melakukan duet dengan para bintang tamu, para peserta Indonesian Idol kini mendapat giliran tampil solo di atas panggung. Nuca menjadi peserta pembuka yang membawakan lagu Story of My Life dari One Direction.

Penampilan Nuca mendapat kritikan dari para juri Indonesian Idol. Anang Hermansyah merasa bahwa aksi Nuca di atas panggung terasa biasa saja.

"Aku setuju dengan statement kamu menyanyikan lagu dengan simple itu adalah karakter kamu. Itu boleh-boleh saja. Tapi di lagu ini, di song depan, kamu di situ bukan simple tapi tuning nadanya gak masuk," kata Anang mengomentari penampilan Nuca.

Baca juga: Nuca Tersingkir di Indonesian Idol, Ini 3 Peserta yang Lolos ke Grand Final

Anang menambahkan bahwa Nuca minim kreativitas dalam mengkreasi nada di dalam lagunya. Suami Ashanty ini meminta agar Nuca memperhatikan hal yang ia sampaikan jika lolos ke babak selanjutnya.

"Kamu di sini hampir tidak ada perubahan dengan lagu aslinya. Buat aku itu sebuah catatan yang harus kamu perhatikan. Kamu tidak bisa menaklukkan lagu ini dengan baik, cenderung biasa ngikutin aslinya," tambahnya. Nuca pun dinyatakan tereliminasi pada malam tadi. Ia harus angkat koper dari ajang Indonesian Idol. Tiga perempuan yang lolos ke Grand Final adalah Ziva, Lyodra dan Tiara.