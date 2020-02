JAKARTA - Wabah virus korona terus memberikan dampak negatif agenda konser di Indonesia. Terbaru, festival musik VLive Indonesia terpaksa diundur karena penyebaran virus dari Wuhan, China tersebut.

Pada Jumat (7/2/2020), panitia VLive Indonesia mengumumkan penundaan festival musik tahunan tersebut. Panitia beralasan penundaan ini juga atas permintaan berbagai pihak yang khawatir dengan penyebaran korona.

I'm so sorry😢 hope I can meet my indonesia miyane soon https://t.co/kvXAkBu9nQ— Miyayeah (@miyaohyeah) February 7, 2020