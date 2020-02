LOS ANGELES - Sam Raimi dikabarkan sedang didekati Marvel untuk menukangi film Doctor Strange 2. Dilaporkan Variety, Kamis (6/2/2020), Sam sedang dalam negosiasi akhir untuk segera merapat ke tim produksi.

Doctor Strange in Multiverse of Madness memang kehilangan sutradaranya setelah Scott Derrickson memutuskan mundur pada 9 Januari lalu. Scott memilih mundur karena perbedaan kreativitas dalam membuat film kedua Doctor Strange.

Scott Derrickson sendiri masih terlibat dalam penggarapan film Doctor Strange 2 sebagai eksekutif produser.

Jika negosiasi berhasil, Sam Raimi harus segera menyamakan visi dengan Marvel Studios. Pasalnya, proses produksi film ini akan dimulai pada Mei mendatang.

Baca Juga:

- Sekuel Doctor Strange Dipastikan Bukan Film Horor

- Millendaru Ungkap Alasan Tidak Mau Melakukan Operasi Kelamin

Sam Raimi bukan sosok baru dalam perfilman superhero. Ia adalah inisiator perfilman superhero modern ketika menukangi film Spider-Man di tahun 2002.

Karier Sam Raimi sebagai sutradara menurun setelah ia menyelesaikan trilogi Spider-Man di tahun 2007. Sejak saat itu ia terhitung hanya dua kali menjadi sutradara, yakni lewat film Drag Me to Hell dan The Wizard of Oz.

Benedict Cumberbatch akan kembali berperan sebagai Doctor Strange dalam film kedua ini. Cerita di film sekuel Doctor Strange ini kabarnya akan memasuki dunia yang lebih gelap dari film pertamanya.

(LID)