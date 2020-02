JAKARTA - Aktris Nafa Urbach diketahui sudah 2 tahun menyandang status sebagai seorang janda. Sebelumnya, biduk rumah tangganya dengan Zack Lee diketahui harus berakhir, setelah menikah selama 10 tahun dan memiliki seorang anak, Mikhaila Jowono.

Hidup tanpa pasangan, nampaknya tidak terlalu diambil pusing oleh Nafa Urbach. Ia bahkan nampak merasa enjoy dan justru sempat kesal dengan perilaku orang-orang yang kerap menanyakan sosok kekasih barunya.

Melalui akun Instagram Story, Nafa Urbach nampak meluapkan rasa kekesalannya usai ditanya soal pasangan dan kapan ia akan menikah lagi.

Baca Juga: Sudah Cerai, Nafa Urbach dan Zack Lee Punya Cara Bahagiakan Putrinya

"Orang pada ribet banget ya, kalau ketemu pasti nanyanya, siapa pacar sekarang, mana calonnya, kapan nikah lagi," tulis Nafa Urbach.

"Seriusss.. apakah itu yang terpenting dalam setiap pandanganmu!! Lama-lama kesel niiiih," sambungnya.

Bukan tanpa alasan wanita 39 tahun ini lebih memilih untuk tidak dulu menjalin hubungan asmara dengan pria manapun. Bukan berarti dirinya tak menarik atau tak laku, melainkan dirinya merasa harus selektif dalam menentukan pasangan berikutnya.

Terlebih, ia kini telah memiliki seorang anak, yang tentunya harus dinomor satukan. Ia pun mengungkap bahwa setiap kali dekat dengan para pria, mereka tak bisa benar-benar menyayangi Mikha secara tulus.

Baca Juga: Cita Citata Kerap Comblangi Nafa Urbach dengan Pria Muda

"Aku jawab yah, gebetan mah buanyaakkk!!!!! Mau dapat pacar hari ini juga bisa.. Tinggal aku jawab aja semua yang pada nembak.." jelasnya.

"Cuma menurut ngana memangnya gampang nyari yang Mikka bisa klop?? Rata-rata jarang tuh yang deketin tulus beneran sayang ma Mikha, pastii cuma mau mamanya doang!!!! No way and go away!!!" pungkasnya.