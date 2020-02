JAKARTA - Trailer perdana Film Fast & Furious 9 telah dirilis oleh Universal Picture. Trailer film yang akan tayang 22 Mei ini diawali dengan kemunculan Dominic Toretto yang memutuskan untuk pensiun.

Dominic Toretto, yang diperankan Vin Diesel, terlihat berada di sebuah desa dengan ditemani oleh anaknya bernama O Brian tengah memperbaiki sebuah traktor.

"Kini berubah, saya sekarang seorang ayah dan tidak bisa hidup hanya dengan hidup dengan setiap mil perjalanan," kata Toretto

Namun, gambar selanjutnya tampilan berubah. Dom kembali terlihat dalam sebuah aksi yang melibatkan kembali 'keluarga' Toretto

Di trailer Fast & Furious 9 itu, sosok Charlize Theron kembali hadir. Berperan sebagai Cipher di aksi di 'The Fate of The Furious' sebelumnya, kini ia membawa sekutu yang diperankan John Cena.

Aksi pertempuran kemudian berlanjut. Kejar-kejaran mobil dan gempuran senjata terlihat tak terhindarkan. Menariknya, sosok Mia Toretto ikut dalam aksi brutal tersebut. Tidak hanya itu, kemunculan Hans Lue yang diperankan Sung Kang, menambah menarik untuk disimak.

(kem)