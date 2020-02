LOS ANGELES - Film Fast and Furious 9: The Fast Saga akan tayang pada 22 Mei 2020. Namun sosok Dwayne Johnson yang memerankan Luke Hobbs sejak 2011 silam tak akan muncul dalam film ini.

Dilansir Okezone dari Screen Rant pada Sabtu (1/2/2020), ketiadaan Dwayne dalam seri terbaru Fast and Furious ini diperkirakan berawal dari desas-desus perselisihannya dengan Vin Diesel, pemeran Dominic Toretto.

Kabar perselisihan dua aktor tersebut muncul usai film The Fate of The Furious rilis pada 2017 lalu. Kemudian hubungan keduanya terlihat membaik saat Vin Diesel memberi dukungan atas rilisnya film Hobbs & Shaw yang dibintangi Dwayne.

Pada September 2019, sinyal baik lainnya ditunjukkan Dwayne tatkala ia mengucapkan terimakasih kepada keluarga Fast and Furious, termasuk Vin Diesel lewat media sosial.

Meski itu terlihat sebagai pertanda baik untuk kembalinya Hobbs, Fast and Furious 9 saat itu sudah memasuki tahapan produksi cukup jauh.

Karena hubungan yang rumit dengan pemeran, pria bertubuh kekar itu mungkin fokus pada karier solonya. Film Hobbs and Shaw dinilai sukses dan berpeluang untuk dijadikan sekuel. Baca juga: Trailer Perdana Fast & Furious 9 Hadir Pekan Ini Alasan lain yang membuat Dwayne tak memungkinkan untuk bermain di Fast and Furious 9 adalah karena sang aktor disibukkan dengan proyek film lainnya, yakni Jungle Cruise. Film tersebut diketahui akan tayang pada 24 Juli 2020.