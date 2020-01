SEOUL - Lisa BLACKPINK membatalkan kunjungannya ke China untuk syuting Youth With You (Qing Chun You Ni) pada 1 Februari 2020. Hal itu disampaikan YG Entertainment dalam keterangan resminya, pada Jumat (31/1/2020).

Keputusan itu diambil setelah melihat penyebaran virus Corona di China semakin meluas. Otoritas Kesehatan China mengatakan, ada 170 korban meninggal dari total 7.711 pasien positif virus Corona di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Keterlibatan Lisa BLACKPINK dalam Youth With You diumumkan YG entertainment pada Oktober 2019. Dalam program survival itu dia berperan sebagai mentor tari dan rap bersama JONY J.

Selain Lisa, YG Entertainment juga menunda acara fansign SECHSKIES yang rencananya bakal digelar di China, pada Februari mendatang. Penyebaran virus Corona memang membuat sederet idol K-Pop membatalkan kegiatan mereka di luar negeri.

Super Junior, Kang Sung Hoon, Taeyeon SNSD, NCT Dream, hingga MOMOLAND memastikan membatalkan kegiatan mereka di beberapa negara seperti Jepang, China, Singapura, dan Thailand.*

