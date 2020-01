JAKARTA - Cut Meyriska dan Roger Danuarta bakal beradu akting sebagai pasangan dalam film berjudul Berhenti di Kamu. Dalam film yang diangkat dari novel berjudul sama karya dr Gia Pratama tersebut, Cut Meyrika dan Roger Danuarta akan berperan sebagai Syafira dan Gia.

Roger Danuarta mengaku tertarik dengan cerita ini. Sosok Gia yang ia perankan begitu menarik. Roger pun tertantang untuk memerankannya.

"Perjuangan Gia mencari cinta sejati, asam garam pahit manisnya, saya anggap keren banget. Menarik banget tantangannya, makanya aku banyak belajar sama dokter. Seru banget, sih," kata Roger Danuarta.

Sementara itu, Cut Meyriska melihat karakter Syafira sebagai istri Gia juga memiliki karakter yang menarik untuk dilakoni. Meski sudah berstatus istri dari Roger, Cut Meyriska mengaku juga terus mengasah chemistry agar aktingnya dalam film tersebut memuaskan.

"Di film ini aku berperan sama istri pastinya itu antara mudah dan tantangan sendiri. Mudahnya, gampang dapet chemistry dan memainkannya. Tantangannya, memerankan sebaik-baiknya. Referensinya sama-sama menjalankan proses panjang sampai akhirnya bisa menikah, itulah yang bisa dibawa ke film itu," sambung Cut Meyriska.

Film Berhenti di Kamu diproduksi oleh Mizan Production. Putu Wijanarko sang produser menjelaskan jka mengakat film ini karena telah lebih dulu populer dan menarik untuk diangkat ke layar lebar.

”Tahun lalu cerita novel ini sempat viral di Twitter dan saat dituangkan menjadi novel, menjadi best seller. Semoga nanti filmnya juga bisa diterima pecinta film Indonesia,” ujarnya.

Indra Gunawan dipercaya untuk menjadi sutradara Berhenti di Kamu. Film yang direncanakan tayang pada Idul Fitri tahun ini akan menjalani syuting di Makkah, Madinah, Amsterdam, Lyon, hingga Jakarta.