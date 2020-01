LOS ANGELES – Berawal dari Ocean Eyes, Billie Eilish menancapkan tajinya sebagai penyanyi di usia yang sangat belia, 14 tahun. Popularitasnya semakin membubung setelah merilis lagu Bad Guy, pada Maret 2019.

Lagu Bad Guy bahkan sukses mengantarkannya meraih dua kategori paling bergengsi di Grammy Awards 2020: Song of the Year dan Record of the Year. Tak hanya itu, dia juga dinobatkan meraih tiga penghargaan lainnya di ajang tersebut: Album of the Year, Best New Artist, dan Best Pop Vocal Album.

Namun di balik kesuksesannya di dunia musik, ada beberapa hal menarik dari Billie Eilish yang menarik untuk dikulik. Berikut nukilannya seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

Tak Suka Senyum di Depan Kamera

Billie Eilish memproklamirkan diri menjadi sosok yang enggan mengumbar senyum di depan khalayak. Hal itu bahkan ditegaskannya dalam mini album bertajuk ‘Don’t Smile at Me’ yang dirilisnya pada 2017.

Kepada Ssense, Billie Eilish mengutarakan bahwa seseorang pernah memintanya untuk tersenyum. Orang mengatakan, Eilish akan tampak lebih cantik jika ia tersenyum.

“Semua orang belajar untuk tersenyum. Tapi aku tak ingin melakukan apa yang mereka inginkan. Aku hanya ingin menyenangkan diriku sendiri,” ujarnya.

Dalam wawancaranya dengan Harper’s Bazaar, Eilish tegas mengaku tak suka tersenyum. “Itu membuatku terlihat lemah. Aku akan selalu seperti ini, tidak tersenyum saat difoto,” kata Eilish menambahkan.

Idap Tourette Syndrome Dalam salah satu unggahannya di Instagram pada 27 November 2018, Billie Eilish mengaku, mengidap Tourette Syndrome. Keputusan itu diambil setelah video tic (melakukan gerakan atau ucapan berulang yang tidak disengaja dan di luar kendali) miliknya tersebar di media online. "Aku tidak pernah mengatakan ini di internet. Karena aku tidak ingin ada yang mengira itu sebuah kebohongan. Aku juga tak ingin setiap orang memikirkan Tourette disaat mereka memikirkanku," ujar Eilish seperti dikutip dari Billboard. Namun pelantun Everything I Wanted itu berusaha keras mengendalikan penyakitnya. Dalam kasus Eilish, ia hanya menunjukkan gejala tic hanya dalam bentuk gerakan, bukan verbal. "Aku belajar teknik tertentu untuk menguranginya. Aku tidak ingin terganggu dengan situasi ini," jelasnya. Alami Depresi Kepada Rolling Stone, Billie Eilish berbicara blakblakan soal depresi yang dialaminya. Gangguan itu dialaminya saat harus berhenti menari pada usia 13 tahun, setelah mengalami cedera pada tulang rawan di bagian pinggul. Eilish sempat merasa terpuruk akibat kondisi itu. "Aku melewati fase di mana aku melukai diri sendiri dan merasa aku layak mendapat rasa sakit ini."*