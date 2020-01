LOS ANGELES – Billie Eilish mencuri perhatian publik lewat prestasinya di Grammy Awards 2020. Dari enam nominasi, dia membawa pulang lima trofi. Menariknya, empat dari lima trofi itu merupakan kategori utama.

Bad Guy yang dirilis pada 29 Maret 2019 menjadi corong Eilish menembus Grammy. Lagu serupa yang melambungkan popularitasnya di dunia musik. Lantas siapa sebenarnya Billie Eilish dan bagaimana dia bisa menjadi sosok fenomenal di industri musik?

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell lahir dari keluarga seniman. Ibunya, Maggie May Baird, menurut Seventeen, merupakan aktris, penyanyi, sekaligus penulis. Film Life Inside Out merupakan salah satu karya Baird di industri perfilman Hollywood.

Patrick O’Connell ayahnya merupakan seorang aktor yang pernah membintangi Life Inside Out hingga Iron Man. Di layar kaca, O’Connell pernah membintangi The West Wing dan Baskets.

Sementara itu, Finneas kakak kandung Eilish merupakan produser sekaligus penulis lagu sebagian besar karya musisi kelahiran Los Angeles tersebut. Dalam wawancaranya dengan VOGUE, Eilish mendefinisikan sang kakak tak hanya sebagai keluarga dan rekan kerja. Namun juga sahabat baik.

Terjun ke Dunia Musik

Billie Eilish akrab dengan dunia musik sejak kanak-kanak. Dia dan sang kakak bergabung dengan paduan suara Los Angeles Children’s Chorus pada usia 8 tahun. Saat itulah, dia mempelajari teknik bernyanyi.

Kemudian di usia 11 tahun, Eilish mulai menulis lagu dan mengunggahnya ke SoundCloud. Dia juga mulai menyanyikan lagu sang kakak berjudul Ocean Eyes. “Itu lagu yang indah dan Finneas penulis lagu luar biasa,” ujar Eilish seperti dikutip dari VOGUE, Selasa (28/1/2020).

Namun tak disangka, Ocean Eyes berhasil menyita perhatian ribuan pendengar. “Aku sedang berada di kedai kopi ketika Finneas datang dan bilang, ‘Dude, lagu kita sudah diputar 1.000 kali! Kita berhasil’. Aku tak percaya lagu itu menjadi hits hingga didengarkan lebih dari 50.000 kali,” katanya.

Dari satu lagu, Eilish -dengan dukungan sang kakak- kemudian merilis mini album ‘Don’t Smile at Me’ yang berhasil menduduki top 15 di kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.





Teranyar, debut album studio ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ juga mencetak kesuksesan. Album tersebut masuk dalam chart Billboard 200 di mana enam track di dalamnya berhasil menembus Billboard Hot 100.*