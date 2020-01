LOS ANGELES - Kisah Captain Marvel berpotensi untuk diteruskan. Hal itu dibocorkan oleh Megan McDonnell, staf penulis WandaVision yang akan menggarap skenario Captain Marvel 2.

McDonnel mengaku, pihaknya dalam negosiasi akhir untuk menggarap skrip film tersebut. Sementara itu, Marvel dikabarkan tengah mengincar sutradara wanita baru untuk menggarap sekuel film tersebut.

Sumber dalam Marvel mengungkapkan kepada The Hollywood Reporter bahwa Anna Boden dan Ryan Fleck tidak akan kembali menjadi sutradara dan penulis skenario Captain Marvel. Karena keduanya diarahkan untuk menggarap salah satu serial yang akan tayang di Disney+.

Sejauh ini, masih belum diketahui apakah Brie Larson akan kembali berperan dalam Captain Marvel 2. Namun yang pasti, pertengahan Desember silam sejumlah fans Marvel sempat membuat petisi untuk mendepaknya dari lakon sebagai Carol Danvers alias Captain Marvel.

Mengutip We Got This Covered, ada lebih dari 30.000 fans yang menandatangani petisi tersebut. Penggemar ingin, peran Captain Marvel diserahkan kepada aktris yang mewakili komunitas LGBTQ dan tak didominasi warna kulit tertentu.

Dengan petisi itu, fans berharap Marvel bisa membawa kembali Monica Rambeau, karakter Captain Marvel original dan berkulit hitam. Hingga kini, Marvel diketahui belum menanggapi petisi daring tersebut.

Kevin Feige sebagai bos Marvel Studios juga belum memberikan pernyataannya seputar penggarapan sekuel Captain Marvel tersebut. Saat menghadiri San Diego Comic-Con pada Juli 2019, Feige sempat memberikan bocoran tentang sekuel tersebut.

“Kami tidak pernah menyebutkan sedang menggarap Black Panther 2 atau Guardian of the Galaxy 3akan keluar. Kami bahkan tidak pernah membicarakan tentang Captain Marvel 2. Aku juga tidak punya waktu untuk membahas tentang The Fantastic Four,” katanya.

Sejauh ini, daftar film yang sudah pasti masuk dalam Marvel Cinematic Universe (MCU) 4 di antaranya Black Widow, The Eternals, Thor 4: Love and Thunder, Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Apabila memang Captain Marvel 2 akan digarap, ia diprediksi akan rilis pada 2022 bersamaan dengan beberapa proyek lainnya. Film Black Panther 2, Deadpool 3, dan Blade adalah beberapa diantaranya.*

