LOS ANGELES - Pada 21 Januari 2020, Pearl Jam resmi merilis Dance of the Clairvoyants, single perdana dari album terbaru mereka ‘Gigaton’. Evolusi musik dipertontonkan band asal Seattle tersebut dengan membubuhkan nuansa elektro dalam lagu berdurasi 4 menit 25 detik itu.

Jeff Ament, bassist Pearl Jam mengatakan, Dance of the Clairvoyants merupakan eksperimen dan kolaborasi apik yang pernah mereka lakukan. “Kami menjajaki ‘pintu’ baru secara kreatif dan itu menarik,” ujarnya seperti dikutip dari Loudwire, Rabu (22/1/2020).

‘Gigaton’ menjadi karya terbaru Pearl Jam dalam 7 tahun terakhir. Terakhir, Eddie Vedder cs merilis ‘Lightning Bolt’ pada 11 Oktober 2013. Untuk pertama kalinya, Pearl Jam berkolaborasi dengan Josh Evans.

Evans merupakan produser asal Seattle yang sebelumnya pernah menggarap album Soundgarden, Chris Cornell, Mike McCready, dan Jeff Ament. Dia menggantikan posisi Brendan O’Brien yang memproduseri sepuluh album Pearl Jam sebelumnya.

“Penggarapan ‘Gigaton’ memakan waktu yang cukup panjang. Masa itu adalah momen penuh emosi yang sedikit membingungkan namun juga menyenangkan,” ujar Mike McCready, gitaris Pearl Jam seperti dikutip dari Rolling Stone, Selasa (21/1/2020).

Pearl Jam akan mempromosikan ‘Gigaton’ lewat rangkaian tur di Amerika Utara. Eddie Vedder dan bandnya akan memulai tur itu di Toronto, Kanada pada 18 Maret 2020. Rangkaian tur itu akan berakhir di Oakland, California pada 19 April mendatang.

Selanjutnya, band berusia 3 dekade itu akan melanjutkan rangkaian tur mereka ke Eropa. Pada 23 Juni 2020, Pearl Jam akan membuka tur konser mereka di Frankfurt, Jerman. Band itu akan menutup perjalanan mereka di Amsterdam, Belanda, pada 23 Juli 2020.

Sementara itu, Pearl Jam merilis 12 lagu yang berada di dalam album ‘Gigaton’ sebagai berikut:

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance of the Clairvoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O'Clock

7. Never Destination

8. Take The Long Way

9. Buckle Up

10. Come Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross*

