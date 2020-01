JAKARTA - Aktor Kim Soo Hyun belakangan menjadi perhatian publik, lantaran kehadirannya sebagai cameo di drama Korea Crash Landing on You episode 10. Ia muncul sekejap dengan mengenakan suit berwarna hijau tua dan berperan sebagai tentara Korea Utara yang ditugaskan sebagai mata-mata di Korea Selatan.

Karena aksi kocaknya, ia berhasil mengejutkan penggemar drama Korea. Sosok Kim Soo Hyun sendiri sebenarnya sudah populer di industri hiburan Negeri Ginseng lewat kemunculannya di berbagai drama.

Baca Juga:

Kim Soo Hyun Diincar Tampil sebagai Cameo di Crash Landing on You

Setelah Kim Soo Hyun, Choi Ji Woo Juga Akan Tampil di Crash Landing on You

Kim Soo Hyun terlahir di Seoul pada 16 Februari 1988. Kim Soo Hyun mengawali kariernya pada tahun 2003 lewat panggung teater. Ia berakting di A Midsummer Nights Dream (2003), A Broken Heart, Man and Woman (2007) serta Grease dan Hamlet (2009).

Namanya mulai melambung sejak membintangi drama musikal Dream High pada 2011. Sejak itulah, aktor tampan ini beberapa kali didapuk menjadi pemeran utama di antaranya The Moon That Embrace the Sun (2012) dan My Love From the Star (2013).

Selain wara-wiri di drama, Kim Soo Hyun juga menjajal bakatnya di dunia layar lebar dengan bermain di film pendek berjudul Worst Friend (2009). Kemudian disusul dengan The Thieves (2012) dan Secretly Greatly (2013). Berkat aktingnya di The Thieves, ia berhasil meraih penghargaan popularity award di ajang Blue Dragon Film Awards 2012.

Selain berprestasi di bidang seni peran, pria 31 tahun ini juga berbakat di bidang tarik suara. Ia mengisi soundtrack untuk drama yang dibintanginya yakni lagu Dreaming dan OST Dream High yang dinyanyikan bersama pemain lainnya yakni IU, Suzy, Ham, Taecyeon 2PM, Eunjung, dan Wooyoung 2PM. Kini, Kim Soo Hyun baru saja selesai menjalankan wajib militernya pada Juli 2019. Sejak bebas dari tugasnya itu, ia telah menjadi cameo di dua drama Korea populer. Yakni Hotel Del Luna dan yang terakhir Crash Landing on You. Baca Juga: 4 Kejanggalan Undangan Pernikahan Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra Siap Menikah, Reza Oktovian Ikut Agama Kekasih