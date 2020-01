SEOUL - Aktris Choi Ji Woo akan menjadi cameo dalam drama populer tvN, Crash Landing on You. Kabar itu diungkapkan sumber dari Studio Dragon, rumah produksi drama tersebut, pada 19 Januari 2020.

"Choi Ji Woo akan memulai syutingnya dalam waktu dekat. Tolong nantikan penampilannya bersama Crash Landing on You," ujar sumber Studio Dragon tersebut seperti dikutip dari Soompi, Senin (20/1/2020).

Meski belum diketahui persis karakter apa yang ditawarkan pada aktor 44 tahun itu namun penggemar drama ini tampaknya awam dengan Choi Ji Woo. Mafhum, karakter Kim Joo Muk (Yoo Soo Bin) dalam serial tersebut digambarkan sebagai penggemar sang aktris.

Anak buah Kapten Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) itu mengidolakan Choi Ji Woo setelah menonton drama Stairway to Heaven. Sementara itu, Kim Soo Hyun memberikan kejutan pada penggemar Crash Landing on You member di episode 10.

Dia menjadi cameo dengan mengambil peran sebagai Won Ryu Hwan alias Bang Dong Gu, karakter serupa seperti yang diperankannya dalam film Secretly Greatly. Dalam film itu, Ryu Hwan menjadi agen mata-mata Korea Utara yang menyamar menjadi orang idiot di Korea Selatan.

Keterlibatan Kim Soo Hyun dalam Crash Landing on You diketahui karena hubungan baiknya dengan penulis skenario Park Ji Eun. Dia adalah sosok di balik skenario apik My Love From the Star dan Producers, dua drama yang pernah dibintangi sang aktor.

Sementara itu, Crash Landing on You akan menjadi penampilan perdananya di layar kaca setelah membintangi The Most Beautiful Goodbye pada 2017. Saat ini, sang aktris diketahui tengah mengandung anak pertamanya setelah menikah pada 29 Maret 2018.*

