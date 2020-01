SEOUL - Any Song Challenge menjadi demam baru di industri K-Pop pada awal 2020 ini. Lagu solo terbaru Zico itu berhasil menarik perhatian para idol K-Pop untuk menerima tantangan melakukan cover video Any Song.

Sejak lagunya dirilis pada 13 Januari 2020, sudah banyak idol yang melakukan Any Song Challenge. Berikut Okezone mengumpulkan video pendek sejumlah idol yang melakukan Any Song Challenge.

1. Sojin Girl's Day

Sojin tak sendirian dalam melakukan Any Song Challenge. Ia menggandeng aktor Jin Sun Kyu dan tim drama Karaoke Talk untuk menarikan koreografi Any Song bersama-sama.

200116 [UPDATE] GIRLS DAY SOJIN (ssozi_sojin) instagram update!!



HAHA!! Sojin and the "Karaoke Talk" drama cast is doing the β€œZico any song challenge” while practicing for their upcoming performance! πŸ˜‚πŸ˜‚



I’ve never seen sojin dancing this hard before! what the! this is lit! πŸ˜‚ pic.twitter.com/NHQiKr0Jzu β€” Gsd_Ray βˆ πŸŒ• (@Gsd_Ray) January 16, 2020